Саночница Татьяна Иванова выиграла бронзу на Олимпиаде

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Российская саночница Татьяна Иванова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. Она уступила только двум представительницам Германии.

Победительницей стала Натали Гайзенбергер, второе место заняла Анна Беррайтер. Гайзенбергер по сумме четырёх попыток прошла дистанцию за три минуты и 53,454 секунды. Её соотечественница уступила ей менее чем полсекунды.

Отставание Татьяны Ивановой от первого места составило 1,053 секунды. Отметим, что Иванова стала первой российской саночницей, которая стала призёром Олимпийских игр.

Ранее российский лыжник Александр Терентьев выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Он показал третий результат в спринте, который спортсмены преодолели коньковым стилем.