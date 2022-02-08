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Саночница Татьяна Иванова выиграла бронзу на Олимпиаде

Россиянка Татьяна Иванова выиграла бронзу в санном спорте на Олимпиаде в Пекине
17:23, 08 февраля 2022
Саночница Татьяна Иванова выиграла бронзу на Олимпиаде Татьяна Иванова Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press
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Российская саночница Татьяна Иванова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. Она уступила только двум представительницам Германии.

Победительницей стала Натали Гайзенбергер, второе место заняла Анна Беррайтер. Гайзенбергер по сумме четырёх попыток прошла дистанцию за три минуты и 53,454 секунды. Её соотечественница уступила ей менее чем полсекунды.

Отставание Татьяны Ивановой от первого места составило 1,053 секунды. Отметим, что Иванова стала первой российской саночницей, которая стала призёром Олимпийских игр.

Ранее российский лыжник Александр Терентьев выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Он показал третий результат в спринте, который спортсмены преодолели коньковым стилем.

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