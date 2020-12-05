Саночница Иванова победила на этапе Кубка мира в Альтенберге

Российская саночница Татьяна Иванова заняла первое место на этапе Кубка мира, проходящем в немецком Альтенберге.
В сумме за два заезда россиянка показала время 1 минуту 45,170 секунды. Второе место у немецкой спортсменки Натали Гайзенбергер (отставание 0,113 секунды). Третье — ещё у одной российской саночницы Екатерины Катниковой (+0,200). Екатерина Батурина показала 17-й результат (+1,573).
Татьяна Иванова является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года. На её счету одна золотая, пять серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира.
Как
Похожий случай с Демченко произошёл в январе 2019 года. Тогда во время прохождения трассы на этапе Кубка мира в Германии она также получила травмы. Как сообщалось, она на полной скорости перевернулась и дважды ударилась головой, писал NEWS.ru.