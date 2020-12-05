Саночница Иванова победила на этапе Кубка мира в Альтенберге

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Российская саночница Татьяна Иванова заняла первое место на этапе Кубка мира, проходящем в немецком Альтенберге.

В сумме за два заезда россиянка показала время 1 минуту 45,170 секунды. Второе место у немецкой спортсменки Натали Гайзенбергер (отставание 0,113 секунды). Третье — ещё у одной российской саночницы Екатерины Катниковой (+0,200). Екатерина Батурина показала 17-й результат (+1,573).

Татьяна Иванова является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года. На её счету одна золотая, пять серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира.

Как сообщает ТАСС, на этапе Кубка мира на вторую попытку не вышла россиянка Виктория Демченко. Во время первого заезда она не вышла из поворота, её развернуло в воздухе, и она приземлилась на живот, ударившись головой о бортик. По словам её тренера Альберта Демченко, сейчас со спортсменкой всё в порядке.

Похожий случай с Демченко произошёл в январе 2019 года. Тогда во время прохождения трассы на этапе Кубка мира в Германии она также получила травмы. Как сообщалось, она на полной скорости перевернулась и дважды ударилась головой, писал NEWS.ru.