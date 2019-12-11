Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от соревнований на четыре года, включая Олимпийские игры. Это произошло 9 декабря, но страсти не утихают до сих пор, не утихнут до конца года, а после продолжатся и в следующем. За рубежом беспощадно «топят» РФ, поддерживая санкции, более того, требуя их ужесточения. Нашлись и у нас те, кто встал на сторону WADA.

Полный бан

Чиновники и спортсмены со всего мира сходят с ума от несправедливого, по их мнению, решения WADA по отношению к России. Четыре года им мало, нужно отнять и нейтральный флаг, и тогда получится полный бан. Как тут не вспомнить знаменитое «Казнить нельзя помиловать». Спортивный мир решил поставить запятую после казнить. Сделать это снова хочет WADA, но уже в лице Комитета комиссии спортсменов, которые выступили против того, чтобы российские атлеты участвовали в Олимпийских играх и чемпионатах мира даже в нейтральном статусе.

Как сообщает Telegraph, соответствующее обращение WADA планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS), если члены комитета придут к консенсусу при обсуждении этого вопроса. Чего они боятся? Всё того же. Испугались, что в случае выигрыша апелляции в CAS российские спортсмены продолжат заниматься «манипуляциями с допинг-пробами».

Требуют более жёстких мер норвежские лыжники, шведские и французские биатлонисты и другие. Так, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ребекка Скотт призвала WADA ужесточить меры.

Санкций недостаточно. Что же надо сделать, чтобы россиян полностью отстранили? Там ведь есть многолетняя поддержка допинга на уровне государства, — приводит слова Скотт издание CBC.

Добиваться полного отстранения России намерен и президент Норвежской лыжной федерации Эрик Ресте.

Я против коллективного наказания, но чаша терпения переполнилась. Россия уже долгое время показывает, что её больше волнует защита обманщиков, нежели тех, кто «чист» и играет по правилам, — сказал он.

О том, что РФ должна быть наказана строго, заикнулся и пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад.

Мартен Фуркад JOHANNA LUNDBERG via imago-images.de/Global Look Press

Из-за них я потерял пару медалей. Наказание должно быть строгим, — цитирует Фуркада NRK.

Знаменитый канадский легкоатлет Эван Данфи заявил, что не сможет поверить спортсмену, выступающему под нейтральным флагом.

Если на старте рядом со мной находится спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, я просто не могу поверить, что он «чист». Наказание WADA — это хорошо, но нужно действовать более жёстко, — сказал он.

Самыми активными в этом вопросе оказались немцы. Альфонс Хёрман, глава Немецкого олимпийского спортивного союза, уверен, что если на протяжении многих лет топтать ногами ценности спорта, то вполне естественно оказаться на скамейке штрафников.

У меня лишь один вопрос: достаточно ли сурово это наказание, чтобы в России произошла переоценка ценностей, или всё останется, как прежде? — задался вопросом Хёрман.

В бундестаге вообще недоумевают, почему Россия не хочет признавать собственные ошибки.

Наказание недостаточно жёсткое. Почему российские спортсмены могут иметь возможность выступать под нейтральным флагом? Разве можно верить в то, что они полностью «чисты»? Также совершенно необъяснимо, почему России позволили проводить матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, — сказал председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг.

Уважаемый Фрайтаг, если вы не понимаете, почему часть игр Евро-2020 пройдёт в Петербурге, то мы объясним. Чемпионат Европы по футболу не является «мультиспортивным событием» или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта, поэтому решение WADA на него не распространяется. Кроме того, как и аналогичные региональные руководящие органы, УЕФА напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу.

Будет ли наложен полный бан на Россию, узнаем скоро, а пока — о тех, кто поддержал WADA, но не требует ужесточения. Первым, как это принято, выступил Международный олимпийский комитет (МОК).

Представители олимпийского движения поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОКа и одобренному олимпийским саммитом, — говорится в заявлении организации.

Следом высказался президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

Мне хотелось бы поддержать решение WADA, — приводит слова Парсонса Kyodo.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конечно же, обозначило свою позицию и Антидопинговое агентство США (USADA), которое делает это при первой возможности, если речь идёт о российском допинге.

Позволить России избежать полного отстранения — ещё один сокрушительный удар по «чистым» спортсменам и целостности спорта. Необходимо восстать против этой сломавшейся системы, — сказано в сообщении USADA, где также говорится о коррупции в российском спорте, которую покрывает WADA.

На случай если всё же России оставят нейтральный флаг, то у не желающих видеть «манипуляторов с допингом» есть запасной вариант — акция протеста. Об этом уже задумались ведущие звёзды спорта США. Они намерены протестовать в случае завоевания россиянами медалей на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Как сообщает Daily Mail, атлеты не будут подниматься на подиум вместе с россиянами, несмотря на возможные санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Кто в России за WADA

Таковых не так много, что неудивительно. Ругать своих — значит себя не уважать, а потом и врагом стать. Но это всё не про Александра Тихонова, четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону. Как только стало известно о позиции WADA, NEWS.ru связался с экс-президентом Союза биатлонистов России (СБР), для которого «решение исполкома WADA было предсказуемым».

Я предупреждал об этом много лет назад и в Министерстве спорта, и в Олимпийском комитете России. Тогда говорили, что я гоню пургу, — сказал он, добавив, что посыл президента о допинговых проблемах два года назад в Красноярске был проигнорирован, а к его словам отнеслись наплевательски.

Позже, уже в интервью Sport24 он отметил, что «то, что мы заслужили, то и получили».

Я сказал сразу, что я на стороне WADA, — заключил Тихонов.

В свою очередь двукратный олимпийский чемпион (1996) по плаванию Денис Панкратов вообще обвинил Россию в допинге на государственном уровне. Основной его посыл таков: нарушаем законы, обманываем, врём, ищем лазейки.

Уберите государство из спорта. Претензии — не в отдельности к спортсменам. А претензии — к России, которая сажает спортсменов на допинг. У нас это идёт на государственном уровне. В России сегодня вся наша система лёгкой атлетики немыслима без допинга. С этим и идёт борьба, — цитирует Панкратова «Советский спорт».

И напоследок. Желание всего мира уже исполнили российские боксёры. Они отказываются ехать на Игры под нейтральным флагом, о чём заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв. А если и станут бороться за медали Игр, то при одном условии — если об этом скажет президент России Владимир Путин. Потому, как заявил ранее главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов, решение о поездке спортсменов на Олимпийские игры — 2020 будет принимать лидер страны.