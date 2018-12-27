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Саханович сравнила себя с Медведевой

Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира среди юниоров по фигурному катанию Серафима Саханович заявила, что у неё и Евгении Медведевой похожие характеры в плане спорта.

«Мне кажется, у нас похожие характеры в плане спорта. То, что я сделаю на тренировке всё, пока не сдохну. И мы виним себя сами», — сказала спортсменка в программе «Фигурвью».

Саханович отметила, что в случае неудачи не надо ругать фигуристов. По её словам, «мы сами бьёмся головой об стену». Также Саханович рассказала о характере Медведевой. По мнению фигуристки, Медведева не будет улыбаться в лицо и говорить за спиной гадости.

«Она никогда так не сделает, я её знаю. Ей можно доверять», — закончила она.

На первенстве страны — 2018 Медведева заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

За свою карьеру Медведева выиграла два золота чемпионата мира, два золота чемпионата Европы и финала Гран-при. На Олимпиаде в Пхёнчхане она уступила соотечественнице Алине Загитовой.

News.ru ранее сообщал, что Алина Кабаева дала совет Евгении Медведевой.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева
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