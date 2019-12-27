https://static.news.ru/photo/89c4f67c-2893-11ea-abdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все требования совета учредителей организации, направив во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пакет документов о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.

В пакет документов вошли уведомление о несогласии с санкциями, письмо офицеров по этике и протокол общего собрания. Помимо этого, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус направил лично от себя сопроводительное письмо, в котором отметил, что агентство продолжит выполнять свою миссию в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.