Руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку

Руководство Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) подало в отставку из-за нарушений, выявленных в ходе расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщается на сайте Министерства спорта и молодёжи Украины.

Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку, — говорится в сообщении министра спорта и молодёжи Украины Вадима Гутцайта.

Так же отмечается, что министерство занимает чёткую позицию в борьбе с допингом и никому не позволит нарушать антидопинговые правила.

О том, что Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса WADA, сообщалось 27 октября. По данным WADA, украинская организация с 2012 года могла заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб.