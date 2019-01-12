Россиянке посоветовали не ездить на КМ по биатлону

https://news.ru/storage/news/c810d8e1314b3489a87e3fb7220829d5/c69022f5-7bbc-425c-806f-d0cde02b76f2_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Светлана Миронова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянки Светланы Мироновой в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону.

«У Мироновой вообще девять кругов — с таким результатом на Кубок мира не надо ездить, я считаю», — цитирует его ТАСС.

Васильев добавил, что не понимает, как такую биатлонистку не смогли научить стрелять «сносно».

Миронова в гонке заняла 48-е место, проиграв лидеру более четырёх минут.

Как писал News.ru, российские биатлонисты забрали все медали в спринте.