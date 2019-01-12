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Россиянке посоветовали не ездить на КМ по биатлону

Светлана Миронова Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Светлана Миронова

спорт [ версия для печати ]

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянки Светланы Мироновой в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону.

«У Мироновой вообще девять кругов — с таким результатом на Кубок мира не надо ездить, я считаю», — цитирует его ТАСС.

Васильев добавил, что не понимает, как такую биатлонистку не смогли научить стрелять «сносно».

Миронова в гонке заняла 48-е место, проиграв лидеру более четырёх минут.

Как писал News.ru, российские биатлонисты забрали все медали в спринте.


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