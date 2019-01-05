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Россиянка упустила золото на этапе «Тур де Ски»

Наталья Непряева Fredrik Varfjell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наталья Непряева

спорт [ версия для печати ]

Норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Эстберг выиграла масс-старт на этапе многодневки «Тур де Ски», проходящей в итальянском Валь-ди-Фьемме. На прохождение 10 км классическим стилем ей потребовалось 29.34,4 минуты.

Россиянка Наталья Непряева стала второй с отставанием 10 секунд. Третьей к финишу пришла другая россиянка — Анастасия Седова (+10,8). Ещё одна представительница сборной России, Юлия Белорукова, финишировала пятой (+39,7).

В гонке стартовали ещё пять россиянок. Лидия Дуркина заняла 17-е место, Анна Нечаевская — 22-е, Мария Истомина — 23-е, Елена Соболева — 24-е. Анна Жеребятьева не смогла завершить гонку.


#лыжи #ТурдеСки
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