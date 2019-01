Россиянин стал первым на ЧЕ по шорт-треку в десятый раз

Россиянин Семён Елистратов победил на дистанции 1000 м на чемпионате Европы. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 24,624 секунды.

Второе место занял представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь, третье — россиянин Денис Айрапетян.

The King and Queen of 1000m are Russian!



After a quiet season, Semen Elistratov picks the right time shine, as he beat favourite Shaolin Liu in the Men's 1000m in Dordrecht.



He joins teammate Sofia as European Champion. pic.twitter.com/PGkySRTZBU