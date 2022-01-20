Россиянин Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу во втором круге Australian Open. Россиянин в четырёх сетах обыграл австралийского теннисиста Ника Кирьоса. Счёт встречи 7:6, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу уроженца Москвы.

Матч состоялся на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» и продлился 3 часа 2 минуты. За это время Медведев сумел выполнить 31 подачу на вылет при 6 двойных ошибках. Он реализовал 3 брейк-поинта из 10 и активными действиями выиграл 66 мячей.

Его соперник выполнил 17 подач на вылет при 2 двойных ошибках. Кирьос реализовал 2 брейк-поинта из 9 и совершил 29 невынужденных ошибок.

В следующем круге россиянин сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом, который накануне обыграл француза Ришара Гаске. Последний снялся с матча после 11 подряд проигранных геймов. Француз, переболевший COVID-19, пожаловался на боли в грудных мышцах и усталость.

Отметим, что Медведев занимает вторую строчку в рейтинге теннисистов ATP, а Зандсхулп находится на 57-м месте.

Ранее теннисист Новак Джокович решил подать в суд на правительство Австралии за жестокое обращение со спортсменом во время его пребывания в центре для мигрантов.