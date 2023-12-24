Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Фото: Вячеслав Евдокимов. https://fc-zenit.ru/photo/53560/, CC BY-SA 3.0

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, а также завоевал пояс чемпиона мира по не входящей в число престижных версии Международной боксерской организации (IBO). В 12-раундовом поединке в Эр-Рияде российский спортсмен оказался сильнее британца Линдона Артура. Все трое судей единогласно отдали победу Биволу, передает ТАСС.

На протяжении всего поединка россиянин работал первым номером, он прессинговал и давил, а британский боксер действовал на отходах и контратаках. В 11-м раунде Бивол устроил атакующий штурм, и в самом конце Артур опустился на пол, после чего рефери начал отсчитывать нокдаун. Однако британец встал и после этого прозвучал гонг об окончании. В заключительном раунде россиянин попытался пойти на добивание, но Артур устоял и закончил поединок на ногах.

Судьи отдали победу Биволу единогласно — 120:107, 120:107, 120:107. Они посчитали, что россиянин выиграл все раунды.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор выразил восхищение победой Бивола. По его словам, это был «восхитительный бой» и британец в нем не имел никаких шансов на победу.

В настоящее время в активе 33-летнего Бивола 22 победы, из которых 11 он одержал нокаутом, и ни одного поражения. Титулом чемпиона мира WBA он владеет с 2017 года и защищал его уже 11 раз.

Ранее сообщалось, что российский боксер и олимпийский чемпион Евгений Тищенко добился звания чемпиона мира по версии WBA в новой весовой категории — bridgerweight («вес Бриджера», до 101,6 кг). В титульном бою на турнире IBA Champions Night в Дубае он отправил в нокаут в 6-м раунде Леона Харта из Германии.