Рублёв и Медведев вышли во второй круг Australian Open

Российские теннисисты Андрей Рублёв (пятый номер в рейтинге ATP) и Даниил Медведев (вторая ракетка мира) одержали победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Рублёв обыграл представителя Италии Джанлуку Маджера (65). Счёт встречи 6:3, 6:2, 6:2. Матч продлился один час и 24 минуты. Игра прошла на стадионе «Маргарет Корт Арена». Медведев на «Род Лэйвер Арене» выиграл у швейцарца Генри Лааксонена (91) — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

Во втором круге Рублёву предстоит встреча с литовцем Ричардасом Беранкисом. Медведев же сыграет с победителем матча Ника Кирьоса (Австралия) и Лиама Броуди (Великобритания). Оба россиянина свои следующие матчи проведут в четверг, 20 января.

В случае победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису, Даниил Медведев займёт первую строчку мирового рейтинга. Такой же шанс имеет и немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев.

Эту возможность они получили благодаря скандалу вокруг первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича, визу которого аннулировали из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 и нарушения правил въезда.