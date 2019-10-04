Представители РФ завоевали серебро и бронзу в прыжках в высоту на проходящем в Катаре чемпионате мира по лёгкой атлетике.
Серебряная медаль досталась Михаилу Акименко. Илья Иванюк занял третью ступень пьедестала почёта. Оба российских спортсмена показали одинаковый максимальный результат — 2,35 метра (что является их личным рекордом). Однако Акименко обошёл соотечественника по числу попыток. Золото досталось представителю страны — хозяйки ЧМ Мутазу Эссе Башиму.
Как ранее сообщал News.ru, супруг российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Владас Ласицкас саркастически отозвался о подарке от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), который подарили его супруге за золотую медаль ЧМ. По словам Ласицкаса, спортсменка получила СМС с поздравлением и букет цветов.
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