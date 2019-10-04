Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в эти дни в Дохе.

Шубенков уступил американскому атлету Гранту Холлоуэю, показав результат 13,15 секунды. Третьим к старту пришёл француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18). Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал Шубенкова царём после победы атлета на этапе...