Россияне скинулись футболисту Тарасову на алименты бывшей жене

https://static.news.ru/photo/36425cfa-2893-11eb-91aa-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: instagram.com/tarasov23

Россияне шлют деньги экс-супругу Бузовой Дмитрию Тарасову на алименты его первой жене. От этого брака у футболиста есть 11-летняя дочь Ангелина, которой отец должен 15 млн рублей.

Личный номер Тарасова слили в Сеть владельцы одного из Telegram-каналов с призывом скинуться футболисту на алименты бывшей жене Оксане. Любители спорта и не только откликнулись на призыв, сопровождая каждый перевод оскорблениями в адрес Тарасова, сообщает Пятый канал.

О поступлениях и звонках, буквально разрывающих телефон супруга, рассказала в Instagram его нынешняя жена Анастасия Костенко, которая недовольна решением суда, обязавшего экс-мужа Бузовой платить первой супруге четверть своих доходов плюс 104 тыс. рублей дополнительно.

При этом Костенко не так беспокоят плевки и оскорбления в адрес мужа, как то, что некоторые отправители выслали ему всего несколько копеек — и это при сумме в 15 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на недавней тренировке включал своим игрокам клипы Ольги Бузовой. Выяснилось, что наставник сделал это, чтобы позлить полузащитника клуба из столицы Татарстана Дмитрия Тарасова.