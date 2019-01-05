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Российская саночница ударилась головой и попала в больницу

Виктория Демченко Steffen Prößdorf/imago sportfotodienst/Global Look Press

Виктория Демченко

спорт [ версия для печати ]

Российская саночница Виктория Демченко получила травмы во время прохождения трассы на этапе Кубка мира в Германии и была госпитализирована.

Демченко на полной скорости перевернулась и дважды ударилась головой. Отец и тренер спортсменки Альберт Демченко сообщил, что дочь находится в сознании.

«Она находится в сознании, но какие-то определённые выводы о состоянии её здоровья можно будет делать только после обследования», — цитирует его ТАСС.

Демченко выступает на Кубках мира с 2015 года. Она выиграла серебро этапа Кубка мира-2015/16, который проходил в Сочи.

Альберт Демченко — трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр (2006 и 2014), двукратный серебряный призёр чемпионата мира 2012 года, четырёхкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира-2004/05. 22 декабря 2017 года решением Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил Демченко был лишён двух серебряных медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранен от участия в Играх. Спортсменом была подана апелляция, и 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда она была полностью удовлетворена. Результаты выступления на Олимпийских играх в Сочи были восстановлены.

Как писал News.ru, россиянка упустила золото на этапе «Тур де Ски».


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