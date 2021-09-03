Российского тяжелоатлета Аккаева дисквалифицировали до 2035 года

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) дисквалифицировала российского тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева до 2035 года. Поводом для этого послужило нарушение антидопинговых правил спортсменом, сообщает пресс-служба организации.

В федерации уточнили , что россиянин нарушил пункты 10.10.3.1 и 10.11.1 антидопинговых правил, которые подразумевают запрет на участие в соревнованиях во время срока дисквалификации. Срок ограничений для Аккаева отсчитывается с 22 января 2019 года.

Аккаев — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира, чемпион Европы. После победы на чемпионате мира в Париже Аккаев был признан лучшим тяжелоатлетом мира 2011 года по версии международного журнала World Weightlifting. Он один из самых титулованных тяжелоатлетов России.

До этого его уже дисквалифицировали с 2005 по 2007 год. Потом повторная дисквалификация была с 2 августа 2016 года по 1 августа 2024 года.

В 2019 году президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявлял, что в отстранении спортсмена от соревнований нет ничего неожиданного или же противозаконного.