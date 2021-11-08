Российско-украинская команда победила в турнире по Counter Strike

Российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) выиграла крупный турнир по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO). Об этом сообщается на странице игры в Twitter. Состязание проходило в столице Швеции — Стокгольме — с 26 октября по 7 ноября.
В состав команды входят Александр Костылев, Валерий Ваховский, Денис Шарипов, Кирилл Михайлов и Илья Залуцкий. За победу команда получила приз в размере $1 млн.
По данным киберспортивной организации PGL, финал, в котором NAVI состязалась с европейской командой G2,
Ранее сообщалось, что российская команда Тeam Spirit победила в гранд-финале чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 (The International 10). Ппрезидент Федерации компьютерного спорта РФ (ФКС) Дмитрий Смит сравнил это достижение с триумфом на Олимпийских играх. Члены команды получили в общей сложности $18,2 млн призовых.