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Российско-украинская команда победила в турнире по Counter Strike

10:19, 08 ноября 2021
Российско-украинская команда победила в турнире по Counter Strike команда Natus Vincere Фото: natus_vincere_official/instagram.com
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Российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) выиграла крупный турнир по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO). Об этом сообщается на странице игры в Twitter. Состязание проходило в столице Швеции — Стокгольме — с 26 октября по 7 ноября.

В состав команды входят Александр Костылев, Валерий Ваховский, Денис Шарипов, Кирилл Михайлов и Илья Залуцкий. За победу команда получила приз в размере $1 млн.

По данным киберспортивной организации PGL, финал, в котором NAVI состязалась с европейской командой G2, набрал свыше 2,5 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что российская команда Тeam Spirit победила в гранд-финале чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 (The International 10). Ппрезидент Федерации компьютерного спорта РФ (ФКС) Дмитрий Смит сравнил это достижение с триумфом на Олимпийских играх. Члены команды получили в общей сложности $18,2 млн призовых.

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