Российско-украинская команда победила в турнире по Counter Strike

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал причину снятия бронзового призёра чемпионата мира 2021 года Александры Трусовой с этапа Гран-при в Японии. Он отметил, что это решение было принято согласно рекомендациям врачей. Слова Когана приводит RT.

Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться...