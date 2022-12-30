Российский шахматист обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

Фото: International Chess Federation (FIDE

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу в Алма-Ате, сообщает РИА Новости. Оба шахматиста делят первую строчку, имея в своем активе по 11 очков.

Шахматисты сошлись в 15-м раунде во время второго игрового дня чемпионата мира. Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась после 40-го хода.

Отмечается, что на первом месте кроме Непомнящего и Карлсена находятся нидерландец Аниш Гири и армянин Айк Мартиросян.

В июле стало известно, что Карлсен отказался от противостояния с Непомнящим за шахматную корону. Их предыдущая встреча закончилась победой норвежца — в декабре 2021-го Карлсен обыграл россиянина в матче за звание чемпиона мира со счетом 7,5:3,5.

Из-за отказа от матча с россиянином норвежец не сможет защитить свой титул. Ранее россиянин выиграл турнир претендентов в Мадриде и получил право еще раз оспорить звание чемпиона мира после их декабрьской дуэли.