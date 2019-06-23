https://static.news.ru/photo/2e6e3412-95dd-11e9-aae7-fa163e074e61_1024.jpg Руслан Багдасарян Фото: vk.com/bagdosina

Российский самбист Руслан Багдасарян занял первое место в весовой категории до 62 килограммов на Европейских играх в Минске.

В финале россиянин победил грека Савваса Киракизидиса.

26-летний Багдасарян — серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.

Европейские игры — 2019 проходят в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. Там будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.