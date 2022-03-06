Российский гимнаст вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди

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Чемпион Eagle FC в среднем весе Фаридун Одилов прокомментировал отказ Александра Шлеменко встретиться с ним в клетке 1 апреля. Омский боец снялся с поединка из-за травмы, но, по мнению Одилова, россиянин и не хотел этой встречи изначально. Особенно после того, как он подписал контракт на бой с Магомедом Исмаиловым. Об этом Одилов написал в Instagram.

Чемпион Eagle FC в среднем весе Фаридун Одилов прокомментировал отказ Александра Шлеменко встретиться с ним в клетке 1 апреля. Омский боец снялся с поединка из-за травмы, но, по мнению Одилова,...