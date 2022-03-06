Российский гимнаст вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди
Российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
13:13, 06 марта 2022
Российский гимнаст Иван КулякФото: instagram.com/ku1ich720
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Российский гимнаст Иван Куляк занял третье место на этапе Кубка мира в Дохе и вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме. Куляк выиграл бронзу в упражнениях на параллельных брусьях, а победителем в них стал украинец Илья Ковтун. На этом турнире российские спортсмены выступали без символики страны, в нейтральном статусе.
Символы Z и V встречаются на российской технике, которая участвует в спецоперации на Украине.
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объяснила «Матч ТВ» желание своего подопечного наклеить на грудь букву Z чувствами патриотизма и личной инициативой.
Знаете, с нами он не советовался. Это точно была его личная инициатива. Наши ребята — патриоты России. Видимо, в нём эта штука сыграла, и нас он не поставил в известность, — сказала Родионенко.
Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.