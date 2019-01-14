Российский футбол вновь возглавит человек из Питера

https://news.ru/storage/news/62a14dbc0964b618b22fa16b4f4e48b1/e5f553ea-c380-4e0d-8357-5204c81df8de_850.jpg Сергей Гунеев/РИА Новости

Александр Дюков

Были Мутко и Фурсенко - станет Дюков

Вот мы и узнали имя нового президента Российского футбольного союза (РФС). Срок подачи заявок на вакантный после ухода Виталия Мутко пост истёк, и оргкомитет дождался лишь одной — от топ-менеджера «Газпром нефти» Александра Дюкова. News.ru — о том, чего ждать от прихода кандидата на безальтернативной основе.

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Желающих с головой окунуться в многочисленные проблемы отечественного «ногомяча» оказалось немного. Я бы даже сказал — пугающе мало. Футбольный люд просто не шёл, повально отказываясь. Даже те, кто, как инициативный депутат Валерий Газзаев, уже десятилетие вынашивает подобные планы.

Оно и понятно — зачем совершать лишние телодвижения, если президент РФС — это должность, на которую уже давно не выбирают, а назначают. Последний раз к власти в острой борьбе приходил Николай Толстых, опередивший в 2012 году Сергея Прядкина. Тогда кандидатов разделили всего 24 голоса. Семь лет спустя кандидатура Дюкова, как шепчутся в кулуарах, прошла утверждение у Игоря Левитина, помощника президента России. Выбирали, по неофициальным данным, между гендиром оргкомитета «Россия 2018» Алексеем Сорокиным и, собственно, Дюковым. ТАМ (взгляд наверх) лучшее знают, и раз выбор сделан — самое время выразить небесному посланнику респект и уважение.

Своё согласие с высоким решением выразили не только Сергей Галицкий и Евгений Гинер, владельцы «Краснодара» и ЦСКА, но и все клубы Российской премьер-лиги. Есть и поддержка снизу — от региональных федераций футбола. Как всегда — искренняя и горячая. Убедила местных корифеев, очевидно, предвыборная программа безальтернативного кандидата. Президент Московской федерации футбола (МФФ) Сергей Анохин аж зачитался.

Порицать вытянувшихся по струнке язык не поворачивается. В футболе — та же температура, что и в среднем по больнице. Да и ничего, по сути, измениться не должно — особенно для клубов. Возглавляет РФС Мутко, Алаев или красноглазый медведь с логотипа премьер-лиги — это всего лишь смена внешней проекции. Внутренний проектор остаётся того же производства: футбол у нас — дело государственной важности, а потому — собственность «Газпрома». Одно из главных (наряду с хоккеем) зрелищ, которое тем нужнее, чем меньше становится хлеба.

Всё настолько очевидно, что обошлись даже без иллюзии конкурентной борьбы. Это раньше мелькали кандидаты-ширмы, наподобие Сергея Кузьмина, Алишера Аминова или Игоря Лебедева. Сейчас же — то ли не сочли нужным заморачиваться, то ли не нашли тех, кто захотел бы мараться в дешёвом спектакле. Вот и выйдут 22 февраля не выборы, а, по точному слову почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, сплошная аппликация.

Назначение нового президента РФС — лакмусовая бумажка, которая проявляет текущее состояние российского футбола. Жизнь на игле региональных бюджетов, отсутствие конкурентной среды и ничем не разрешаемый конфликт интересов. Дюков заступает на новый для себя пост, будучи человеком, тесно аффилированным с «Зенитом». Собственно, десять лет он был президентом питерского клуба, а сейчас является председателем его Совета директоров.

Минусы сильно бьют по глазам, осталось понять, сулит ли назначение хоть какие-то плюсы. Можно порадоваться за многочисленный аппарат РФС — проблем с финансированием, которые были при Николае Толстых, возникнуть не должно. Совет директоров «Зенита» Дюков покинет, но гендиректором «Газпром нефти», разумеется, быть не перестанет. Его политического статуса должно хватить, чтобы удержать имеющихся (например, НОВАТЭК) и найти новых спонсоров. Как и на то, чтобы разобраться с наследием чемпионата мира. Возведённые к нему стадионы находятся под управлением компании «Спорт-Ин», которая, как уверяют, принадлежит Виталию Мутко.

Дюков известен как умелый управленец, глубоко погружённый в проблемы футбола. Он входит в исполком РФС (с 2014 года), возглавляет Комитет программ развития (с 2016 года) и лично участвовал в разработке Стратегии российского футбола (до 2030 года). Ожидается, что с ним придёт целая команда. Уже называются имена бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса, экс-гендиректора «Зенита» Максима Митрофанова, а пост спортивного директора РФС прочат легенде питерского футбола Александру Кержакову.

Ждать революций от Дюкова не стоит. Это прагматик, умеющий работать в режиме многозадачности и заточенный на результат. Достигать его он привык, меняя окружающую среду постепенно. Известно его скептическое отношение к лимиту на легионеров. Но основная задача, которую ему предстоит решить, — это переориентация футбола на бизнес-рельсы. И вот тут возникают вопросы. Поскольку в присутствии государства в футболе Дюков не видит ничего пагубного — только в некачественном менеджменте. Как бы гора не родила мышь и всё не ограничилось обязательной программой: речами о проблемах детско-юношеского футбола и обещанием поломать над этим голову.

Что нужно знать о Дюкове

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков входит сразу в два рейтинга Forbes — «200 богатейших бизнесменов России» и «20 директоров-капиталистов». В первом он находится на 191-м месте с состоянием в $500 млн, во втором — лидирует: его акции «Сибура» стоят $729 млн. Однако эти цифры мало говорят о Дюкове как об универсальном управленце, которым он себя считает сам и, похоже, не без оснований.

В бизнес-биографии Александра Дюкова три крупных этапа: с 1996 года он руководил предприятием «Петербургский нефтяной терминал», с 2003-го — компанией «Сибур», с 2006-го — «Газпром нефтью». В декабре 2016 года совет директоров ПАО «Газпром нефть» продлил на пять лет контракт с ним в качестве гендиректора и председателя правления.

Сегодня, как свидетельствует статистика, эта компания входит в тройку крупнейших в стране по объёму добычи и переработки нефти (в 2017-м обогнала «Сургутнефтегаз». По словам Дюкова, «Газпром нефть» намерена наращивать добычу темпами выше средних по рынку, чтобы закрепиться в мировом топе-10 и к 2020 году выйти на показатель 100 млн т в год. И, опять же, важны не цифры, а прозвучавшее в интервью Forbes утверждение Дюкова, что компания стремится стать эталоном по эффективности, безопасности и технологическому оснащению.

Дюков — убеждённый сторонник внедрения цифровых технологий в нефтяную отрасль. Под его руководством «Газпром нефть» с 2016 по 2018 год реализовала проекты в области блокчейн и промышленного интернета вещей в логистике (доставка грузов на платформу «Приразломная»), искусственного интеллекта.

«Газпром нефть» обладает большим запасом прочности, утверждает Александр Дюков. При этом ссылается на два периода очень низких цен на нефть — 2008−2009 и 2014−2015 годы, которые, по его словам, компания прошла безболезненно. Дюков убеждён: важно быть не просто управленцем, но ещё и лидером, который, владея управленческими навыками, постоянно ищет возможности для прорывов и способен повести людей к новым целям. В подчинённых он не терпит, прежде всего, нечестности, безответственности и безразличия. Нужно пробовать, искать, дерзать, не бояться совершать ошибки и брать на себя ответственность, считает руководитель «Газпром нефти».

P. S.

На момент публикации материала стало известно о выдвижении на пост главы РФС Сергея Кузьмина, вице-президента ульяновской «Волги».