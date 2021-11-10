Российский фигурист объяснил переход в сборную США
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:01, 10 ноября 2021
Артур ДмитриевФото: Владимир Песня/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
29-летний российский фигурист Артур Дмитриев продолжит профессиональную карьеру в США. Спортсмен отметил, что это решение он принял, потому что в России его не считали перспективным. Его слова передаёт «Спорт-Экспресс».
В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь, — заявил фигурист.
В последний раз Дмитриев выступал под флагом России в 2018 году, приняв участие в российском этапе серии Гран-при. Отец спортсмена — двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев-старший.
Ранее сообщалось, что уехавшая из России фигуристка Екатерина Куракова, сменившая гражданство на польское, рассказала о том, как к этому отнеслись в её новой стране. Девушка ловила на себе косые взгляды.