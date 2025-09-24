Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 10:27

Российский экс-боец UFC проведет дебютный бой на голых кулаках

Российский экс-боец UFC Тюлюлин проведет дебютный бой на голых кулаках

Денис Тюлюлин Денис Тюлюлин Фото: Социальные сети

Российский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Денис Тюлюлин проведет дебютный бой на голых кулаках на турнире IBA Bare Knuckle в Москве. Его соперником станет чемпион лиги «ММА — Серия» Бобур Корбанов из Узбекистана. Поединок в средней весовой категории состоится 31 октября на «ЦСКА Арене», сообщили NEWS.ru в пресс-службе IBA Bare Knuckle.

Схватка пройдет по профессиональным правилам кулачного боя — три раунда по две минуты. Последний поединок Тюлюлин провел 3 августа на турнире UFC в Абу‑Даби против американца Седрика Дюма. Бой завершился победой Дюма единогласным решением судей.

Курбонов выступал и побеждал в таких лигах, как HFC, ACB, Alash Pride FC, UAE Warriors и других. На его счету 13 побед в 20-ти профессиональных поединках.

Ранее президент UFC Дэйн Уайт заявил, что Белый дом примет первый в истории поединок в рамках организации 4 июля 2026 года. Бой приурочат ко Дню независимости США. Президент UFC планирует согласовать все детали с американским лидером Дональдом Трампом и его дочерью в конце августа 2025 года.

UFC
бои
смешанные единоборства
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, почему нельзя спать в контактных линзах
«Снизит нагрузку»: Краснов допустил применение ИИ в судебной системе РФ
В Кремле ответили, должно ли быть у спортсменов право на нейтральный флаг
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.