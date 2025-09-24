Российский экс-боец UFC проведет дебютный бой на голых кулаках

Российский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Денис Тюлюлин проведет дебютный бой на голых кулаках на турнире IBA Bare Knuckle в Москве. Его соперником станет чемпион лиги «ММА — Серия» Бобур Корбанов из Узбекистана. Поединок в средней весовой категории состоится 31 октября на «ЦСКА Арене», сообщили NEWS.ru в пресс-службе IBA Bare Knuckle.

Схватка пройдет по профессиональным правилам кулачного боя — три раунда по две минуты. Последний поединок Тюлюлин провел 3 августа на турнире UFC в Абу‑Даби против американца Седрика Дюма. Бой завершился победой Дюма единогласным решением судей.

Курбонов выступал и побеждал в таких лигах, как HFC, ACB, Alash Pride FC, UAE Warriors и других. На его счету 13 побед в 20-ти профессиональных поединках.

Ранее президент UFC Дэйн Уайт заявил, что Белый дом примет первый в истории поединок в рамках организации 4 июля 2026 года. Бой приурочат ко Дню независимости США. Президент UFC планирует согласовать все детали с американским лидером Дональдом Трампом и его дочерью в конце августа 2025 года.