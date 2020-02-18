https://static.news.ru/photo/f2ec605a-5259-11ea-8c23-fa163e074e61_660.jpg Арсен Гусбанов Фото: dargansport/vk.com

Российский борец вольного стиля Арсен Гусбанов попал в ДТП в Таиланде. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на бойца смешанного стиля Рустама Керимова. Гусбанов попал в аварию, когда ехал на мопеде. В результате ДТП он получил повреждение спинного мозга.

На данный момент ему уже провели срочную операцию. Сейчас спортсмену, который находится в тяжёлом состоянии, необходима экстренная транспортировка в Москву. После происшествия в Таиланд, где Гусбанов находился в рамках сборов, приехал отец борца.

Ранее NEWS.ru писал о том, что популярного телеведущего Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали из его дома на Арбате.