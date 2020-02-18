Российский борец вольного стиля Арсен Гусбанов попал в ДТП в Таиланде. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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На данный момент ему уже провели срочную операцию. Сейчас спортсмену, который находится в тяжёлом состоянии, необходима экстренная транспортировка в Москву. После происшествия в Таиланд, где Гусбанов находился в рамках сборов, приехал отец борца.
Ранее NEWS.ru писал о том, что популярного телеведущего Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали из его дома на Арбате.
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