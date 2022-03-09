18+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Российский боксёр Ковалёв узнал имя нового соперника

Соперником российского боксёра Ковалёва стал болгарин Пулев
10:41, 09 марта 2022
Российский боксёр Ковалёв узнал имя нового соперника Сергей Ковалёв Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт поединок против болгарина Тервела Пулева. Встреча спортсменов пройдёт в первом тяжёлом весе, сообщает BoxingScene.com.

Поединок двух 39-летних боксёров возглавит шоу Triller Fight Club. Самым вероятным местом проведения боя является арена The Forum в американском Инглвуде, штат Калифорния. Встреча будет рассчитана на десять раундов.

Ковалёв не выходил на ринг с осени 2019 года, когда потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе. В силу различных обстоятельств были отменены несколько боёв боксёра, а теперь ему предстоит дебют в новой весовой категории.

Изначально соперником Ковалёва должен был стать китаец Мэн Фаньлун, но последний отказался от встречи с россиянином и подписал контракт на бой с канадцем Жаном Паскалем.

На счету Ковалёва 34 победы, четыре поражения и одна ничья в профессиональном боксе.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео