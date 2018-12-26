Российские лыжники попались на допинге

https://news.ru/storage/news/30d43c92e25e71db59c316481de3a92c/6b438103-6e1d-48cf-99d9-727ba1cdfdc0_850.jpg Алексей Филиппов/РИА Новости

Федерация лыжных гонок России на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняла решение дисквалифицировать Владимира Эссенсона и Максима Милаша за нарушение антидопинговых правил.

Отстранение Эссенсона начинается с 12 сентября 2018 года, Милаша — с 17 августа 2018 года, сообщает «Спорт-Экспресс». Какие из запрещённых препаратов они принимали, не сообщается.

20-летний Эссенсон представляет Санкт-Петербург. В 2018 году он выступал на летнем чемпионате России и в масс-старте стал 15-м. 19-летний Милаш также выступает за Северную столицу, лучшим его результатом стало 2-е место на летнем первенстве России.

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