Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете

https://news.ru/storage/news/a2a364efd6a53d6083f4eadb908dbc1b/af5c0e2a-10c2-4c04-9d7e-58ec62a1f797_850.jpg Matthias Balk/Global Look Press

Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафетную гонку в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия), пройдя гонку без штрафных кругов и использовав восемь дополнительных патронов. Время норвежцев — 1:09.54,3.

Вторыми финишировали — немцы, с отставанием в 13 секунд (0+6), третьими — французы, отставание +26 секунд (0+9).

Once again, @NSSF_Biathlon get to celebrate in Ruhpolding after @7ohannesbo managed to avoid the penalty loop in the last standing. #RUH19



You can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBaMLg pic.twitter.com/SGpgWTZAt2 — IBU World Cup (@IBU_WC) 18 января 2019 г.

Российская сборная в составе Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Александра Логинова финишировала на пятом месте (+1.04,8). Россияне пробежали один штрафной круг (Малышко), использовав девять дополнительных патронов.

17 января победителем мужской спринтерской гонки стал норвежец Йоханнес Бё.