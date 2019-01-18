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Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете

Matthias Balk/Global Look Press

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Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафетную гонку в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия), пройдя гонку без штрафных кругов и использовав восемь дополнительных патронов. Время норвежцев — 1:09.54,3.

Вторыми финишировали — немцы, с отставанием в 13 секунд (0+6), третьими — французы, отставание +26 секунд (0+9).

Российская сборная в составе Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Александра Логинова финишировала на пятом месте (+1.04,8). Россияне пробежали один штрафной круг (Малышко), использовав девять дополнительных патронов.

17 января победителем мужской спринтерской гонки стал норвежец Йоханнес Бё.


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