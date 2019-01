Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете

Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафетную гонку в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия), пройдя гонку без штрафных кругов и использовав восемь дополнительных патронов. Время норвежцев — 1:09.54,3.

Вторыми финишировали — немцы, с отставанием в 13 секунд (0+6), третьими — французы, отставание +26 секунд (0+9).

