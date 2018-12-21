Российская компания продолжает биться за команду «Формулы-1»

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Российская компания «Уралкалий», не сумевшая приобрести команду «Форс Индия», выступающую в «Формуле-1», продолжает судебные разбирательства с внешними управляющими. Они предпочли предложению «Уралкалия» заявку Racing Point.

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка обязал одного из участников консорциума Racing Point предоставить необходимую документацию и дать показания по иску, который компания подала в отношении внешних управляющих «Форс Индия», говорится в пресс-релизе компании.

Команда возникла в октябре 2007 года после покупки индийским бизнесменом Виджаем Маллья команды «Спайкер». Во время Гран-при Бельгии 2018 года она была переименована в Racing Point Force India F1 Team.

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