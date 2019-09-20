https://static.news.ru/photo/f731e808-dbce-11e9-a8cc-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Селезнёва Фото: instagram.com/seleznevaaa

Гимнастка из подмосковного Пушкино Екатерина Селезнёва рассказала о своих эмоциях после победы на чемпионате мира и о поздравлении от президента России Владимира Путина.

Селезнёва поделилась впечатлениями с телеканалом 360 . Прошедший в Баку чемпионат мира по художественной гимнастике был первым для спортсменки, поэтому она испытывает «эмоции невероятные».

Как я неожиданно на него попала, так неожиданно он и продолжился для меня двумя золотыми и одной бронзовой медалью, — призналась гимнастка, добавив, что она до сих пор до конца не осознала, что произошло.

Селезнёва отметила что ей было очень приятно получить поздравления от самого президента России Владимира Путина.

От Владимира Владимировича я не каждый день, конечно, получаю поздравления, — в шутку заметила спортсменка

Гимнастка также поблагодарила свою маму, которая является её личным тренером, наставника сборной России Ирину Винер-Усманову и своего первого тренера Ольгу Назарову.

Ранее, как передавал News.ru, Владимир Путин поздравил с золотыми медалями ЧМ по художественной гимнастике Дину Аверину и Екатерину Селезнёву. Президент отдельно отметил мастерство и красоту исполнения, которые продемонстрировала Селезнёва.