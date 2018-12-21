Российская гимнастика отправится в Японию

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Гимнастка Алия Мустафина

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко на расширенном заседании коллегии Минспорта, которое проходит 21 декабря в Новогорске, подвёл итоги года и рассказал о планах на следующий, сообщает корреспондент News.ru.

«Спортивная гимнастика хочет апробировать свои навыки на сборе в Японии. Думаю, что пребывание там в 2019-м и 2020 году поможет нам адаптироваться», — сказал он.

Родионенко добавил, что доволен результатами команды, так как с основной проблемой — завоеванием лицензий на Олимпиаду — она справилась.

«В 2019-м для нас важны этапы Кубка мира, на которых мы сможем получить лицензии для участия в Олимпиаде в индивидуальных видах. Чемпионат России даст нам конкретный ответ по фамилиям спортсменов, которые по этим этапам Кубка мира разъедутся», — заключил тренер.

Как писал News.ru, Мамиашвили отказал в послаблении борцам.