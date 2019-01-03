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Роналду стал лучшим футболистом года

Maksim Konstantinov/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом минувшего года по версии Globe Soccer Awards. Португалец получает эту премию уже в рекордный пятый раз.

В номинации «Лучшая тренерская карьера» победил бывший наставник сборной России итальянец Фабио Капелло. Лучшим клубом года стал мадридский «Атлетико», который выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, передаёт ТАСС.

Лучшим тренером года признали Дидье Дешама, приведшего сборную Франции к победе на чемпионате мира 2018 года.

Ранее News.ru писал, что Роналду стал самым популярным в Instagram. Ему первому покорилась отметка в 150 млн подписчиков в этой социальной сети. Из футболистов более 100 млн подписчиков, кроме Роналду, собрали бразилец Неймар из ПСЖ и аргентинец Лионель Месси из «Барселоны». Среди российских игроков наиболее популярным в Instagram является форвард «Зенита» Артём Дзюба. На его страницу подписаны 1,2 млн человек.


#футбол #Роналду #премии
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