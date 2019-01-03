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Криштиану Роналду

Португалец Криштиану Роналду стал самым популярным в Instagram. Футболисту туринского «Ювентуса» первому покорилась отметка в 150 млн подписчиков в этой социальной сети.

Теперь нападающему проигрывают в популярности две певицы. Селена Гомес и Ариана Гранде имеют соответственно 144 и 141,4 млн подписчиков в Instagram.

Из футболистов более 100 млн подписчиков в соцсети, кроме Роналду, собрали бразилец Неймар из ПСЖ и аргентинец Лионель Месси из «Барселоны». Среди российских игроков наиболее популярным в Instagram является форвард «Зенита» Артём Дзюба. На его страницу подписаны 1,2 млн человек.

Ранее News.ru сообщал, что Криштиану Роналду назвал 2018 год лучшим в своей карьере. Футболист отметил, что в серии А чувствует себя комфортно, а победа в Лиге чемпионов в текущем сезоне — это мечта, но не навязчивая идея.