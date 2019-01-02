Роналду назвал лучший год в карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что 2018 год стал лучшим в его карьере.
Роналду сказал, что в Серии А чувствует себя комфортно. Он добавил, что победа в Лиге чемпионов в текущем сезоне — это мечта, но не навязчивая идея.
«Я не знаю, когда закончится моя карьера, но я в порядке, и я хочу продолжать играть в течение ещё многих лет», — цитирует форварда Record.
Португалец перешёл в «Ювентус» в летнее трансферное окно из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро. В текущем сезоне в 19 матчах он забил 14 мячей.
Испанцы обесценили Роналду, писал News.ru.