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Роналду назвал лучший год в карьере

Криштиану Роналду Giuseppe Cottini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Криштиану Роналду

спорт [ версия для печати ]

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что 2018 год стал лучшим в его карьере.

Роналду сказал, что в Серии А чувствует себя комфортно. Он добавил, что победа в Лиге чемпионов в текущем сезоне — это мечта, но не навязчивая идея.

«Я не знаю, когда закончится моя карьера, но я в порядке, и я хочу продолжать играть в течение ещё многих лет», — цитирует форварда Record.

Португалец перешёл в «Ювентус» в летнее трансферное окно из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро. В текущем сезоне в 19 матчах он забил 14 мячей.

Испанцы обесценили Роналду, писал News.ru.


#футбол #КриштиануРоналду
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