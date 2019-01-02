Испанцы обесценили Роналду

https://news.ru/storage/news/1541c132bf2603d11628803c109ab63b/a6cf0fc5-c7d5-462f-b29c-5778d28ac035_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Испанское издание Marca опубликовало рейтинг лучших футболистов мира за 2018 год.

На первое место составители списка поставили форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. На второе — хавбека мадридского «Реала» Луку Модрича, на третье — нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался только на четвёртом месте.

В 2017 году Месси также возглавлял рейтинг. Роналду тогда занял вторую строчку.

В топ-100 вошли также три российских футболиста — Александр Головин (79-е место), Денис Черышев (89-е) и Артём Дзюба (97-е).

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