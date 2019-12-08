https://static.news.ru/photo/12b05954-19a8-11ea-b6f6-fa163e074e61_660.jpg Здание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что решение о согласии или несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Если в понедельник Исполком WADA примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, решение о согласии или несогласии с предписаниями Исполкома WADA и их последствиями будет принимать Набсовет РУСАДА, — написал Поздняков в своём Instagram.

Данное решение было приняло на собрании членов РУСАДА. В случае несогласия дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Наблюдательный совет РУСАДА — это независимый коллегиальный орган, в который входят семь членов, председателем является Александр Ивлев.

Швейцарская Лозанна заменит Париж в качестве места проведения 9 декабря заседания исполкома WADA. На нём ожидается принятие решения об отстранении России от участия в международных соревнованиях, писал NEWS.ru.