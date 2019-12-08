https://static.news.ru/photo/12b05954-19a8-11ea-b6f6-fa163e074e61_660.jpgЗдание Российского антидопингового агентства (РУСАДА)Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что решение о согласии или несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Если в понедельник Исполком WADA примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, решение о согласии или несогласии с предписаниями Исполкома WADA и их последствиями будет принимать Набсовет РУСАДА, — написал Поздняков в своём Instagram.
Данное решение было приняло на собрании членов РУСАДА. В случае несогласия дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Наблюдательный совет РУСАДА — это независимый коллегиальный орган, в который входят семь членов, председателем является Александр Ивлев.
Швейцарская Лозанна заменит Париж в качестве места проведения 9 декабря заседания исполкома WADA. На нём ожидается принятие решения об отстранении России от участия в международных соревнованиях, писал NEWS.ru.