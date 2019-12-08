Здание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Здание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что решение о согласии или несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Если в понедельник Исполком WADA примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, решение о согласии или несогласии с предписаниями Исполкома WADA и их последствиями будет принимать Набсовет РУСАДА, — написал Поздняков в своём Instagram.

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Сегодня был насыщенный день на Олимпийском саммите. Поработали плодотворно. Поделюсь важной информацией. Если в понедельник Исполком ВАДА примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, решение о согласии или несогласии с предписаниями Исполкома ВАДА и их последствиями будет принимать Набсовет РУСАДА, независимый коллегиальный орган, в который входят 7 членов, председателем является Александр Ивлев. Наблюдательному совету уже делегированы соответствующие полномочия. Такое решение было принято на недавнем общем собрании членов РУСАДА, это высший орган управления. Подчеркну, что ни генеральный директор РУСАДА, ни представители ОКР или ПКР не уполномочены делать какие-либо заявления от лица РУСАДА по данному вопросу. На ближайшем заседании Набсовет РУСАДА должен обсудить, соглашается ли он с решениями Исполкома ВАДА или нет. По итогам заседания председатель Наблюдательного совета озвучит решение. В случае несогласия РУСАДА с вердиктом Исполкома всемирного антидопингового агентства, вопрос будет рассматриваться в CAS, и уже заинтересованными сторонами процесса будут выступать, в таком случае, ОКР и ПКР. Сразу после принятия решения Набсоветом учредители РУСАДА, в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги.

Публикация от Станислав Поздняков (@stanislav.pozdnyakov_roc)

Данное решение было приняло на собрании членов РУСАДА. В случае несогласия дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Наблюдательный совет РУСАДА — это независимый коллегиальный орган, в который входят семь членов, председателем является Александр Ивлев.

Швейцарская Лозанна заменит Париж в качестве места проведения 9 декабря заседания исполкома WADA. На нём ожидается принятие решения об отстранении России от участия в международных соревнованиях, писал NEWS.ru.

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