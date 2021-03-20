Радионова назвала фаворитов ЧМ по фигурном катанию среди женщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австрийка Марита Крамер выиграла второй старт на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, прошедший в Нижнем Тагиле.

Крамер показала в результате 243,1 очка, на втором месте оказалась представительница Словении Ника Крижнар (232,3), сообщает ТАСС. В тройку лидеров также попала японка Сара Таканаси (230,0). Россиянка Ирина Аввакумова заняла...