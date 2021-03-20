Радионова назвала фаворитов ЧМ по фигурном катанию среди женщин

https://static.news.ru/photo/84ae0e48-8a54-11eb-b075-96000091f725_660.jpgАлександра ТрусоваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова, а также представительница Японии Рика Кихира обладают наибольшими шансами для победы на предстоящем чемпионате мира в Швеции. Об этом заявила бронзовый призёр ЧМ 2015 года Елена Радионова.
Мне кажется, комплект медалей разыграют Кихира, Щербакова и Трусова. Это основные претенденты. Давление на чемпионате мира будет очень большое, потому что это главный старт сезона, на котором каждый захочет удачно выступить, — цитирует РИА Новости фигуристку.
Она также пожелала успехов россиянке Елизавете Туктамышевой и Сатоко Мияхаре, которые завоевали на чемпионате мира 2015 года золото и серебро соответственно.
Чемпионат мира пройдёт в Стокгольме 24–27 марта.
Как сообщал NEWS.ru, чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что коронавирус, который она перенесла в 2020 году, протекал в «нормальной форме». Заболевание настигло спортсменку в декабре 2020 года, из-за чего ей пришлось сняться с соревнований пятого этапа Кубка России.
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