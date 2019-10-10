Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде заявил, что Россия готова обсуждать все проблемы, связанные с вопросами мирового спорта.
Спорт давно стал неотъемлемой частью общество, которое определяет вектор его развития. Обсуждаются новые форматы, которые призывают вести активный образ жизни. Россия всегда была и остаётся открыта к диалогу по всем вопросам мировой спортивной повестки, —сказал Путин, выступая перед участниками форума «Россия — спортивная держава».
Также Путин заявил, что Россия, подарившая спорту много великих имён, остаётся ведущей страной спортивного движения.
Спорт входит в число государственных приоритетов, — отметил он.
Ранее Путин назначил новых руководителей управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению, писал News.ru.
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