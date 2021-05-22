Путин почтил память своего наставника по дзюдо Анатолия Рахлина

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Французский велогонщик Робер Маршан скончался на 110-м году жизни, передаёт телеканал Franceinfo. Его не стало во сне в ночь на 22 мая.

В возрасте 105 лет покойного признали самым пожилым велосипедистом мира. Он ушёл из спорта после потери слуха в 108 лет. В 2012-м Маршан стал рекордсменом в одночасовом велотреке в категории...