Путин почтил память своего наставника по дзюдо Анатолия Рахлина

https://static.news.ru/photo/fb2513de-bba3-11eb-8785-96000091f725_660.jpgВладимир ПутинФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IX Всероссийских соревнований по дзюдо памяти заслуженного тренера Анатолия Рахлина. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства рассказал о наставнике, под руководством которого он делал свои первые шаги в этом виде спорта.
Девятый юношеский турнир по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» проводится 23 мая в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Много лет назад, будучи 12-летним подростком, свои первые шаги в этом виде спорта я делал под руководством Анатолия Семёновича. В зале он был строг с нами, требовал полной самоотдачи, но после тренировок опекал и по-отечески заботился о каждом, — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что именно Рахлин научил своих учеников верить в себя, в свои силы и «в любых обстоятельствах находить верные решения». По мнению президента, проведение турнира в день памяти тренера способствует сохранению его наследия. Такие состязания также воспитывают лучшие человеческие качества, закаляют характер и приобщают молодёжь к ценностям здорового образа жизни.
Президент РФ пожелал участникам мероприятия успехов и осуществления намеченных планов.
Ранее сообщалось, что родители президента страны Владимира Путина были против того, чтобы будущий глава государства слишком активно занимался спортом. Однако первый наставник национального лидера по дзюдо Анатолий Рахлин их смог переубедить.