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Проваливший ЧЕ фигурист Ковтун отказался «умирать»

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Российский фигурист Максим Ковтун обратился к болельщикам после выступления на чемпионате Европы — 2019.

Ковтун написал в своём Instagram, что благодарен фанатам за поддержку. Он добавил, что ему стыдно за показанный результат, но «не умирать же теперь».

«Буду думать, что пошло не так», — заключил Ковтун.

Фигурист после короткой программы занимал пятое место, но не справился с произвольным прокатом и опустился на 14-ю строчку. Он упал с четверного сальхова и допустил ошибки во всех остальных прыжках. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала его выступление «позором».

Победу на турнире в седьмой раз в карьере одержал испанец Хавьер Фернандес. Россиянин Александр Самарин стал вторым, Михаил Коляда — пятым.

Ковтун — действующий чемпион страны, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года.

Фернандес отреагировал на седьмое золото ЧЕ, сообщал News.ru.


#фигурноекатание #МаксимКовтун
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