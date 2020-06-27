Призёр ОИ по вольной борьбе Франссон дисквалифицирована за допинг

https://static.news.ru/photo/17ca84e2-b87b-11ea-aa11-fa163e074e61_660.jpg Йенни Франссон Фото: Ludvig Thunman/ZUMAPRESS.com/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведка Йенни Франссон дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В феврале стало известно, что в допинг-пробе «Б» Франссон были обнаружены следы анаболического стероида — метилтестостерона. Шведка утверждала, что получила препарат по ошибке. Дисквалификация 32-летней спортсменки завершится 27 января 2024 года. Франссон планирует обжаловать это решение, сообщает Inside the Games.

Франссон также является чемпионкой мира 2012 года и чемпионкой Европы 2018 года.

Ранее Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил чемпионку мира в беге на 400 метров Сальву Эйд Насер из Бахрейна за нарушение антидопинговых правил. Причиной отстранения стало то, что спортсменка не уведомила допинг-офицеров о своём местонахождении, писал NEWS.ru.