Призёр ОИ по вольной борьбе Франссон дисквалифицирована за допинг

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведка Йенни Франссон дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
В феврале стало известно, что в допинг-пробе «Б» Франссон были обнаружены следы анаболического стероида — метилтестостерона. Шведка утверждала, что получила препарат по ошибке. Дисквалификация 32-летней спортсменки завершится 27 января 2024 года. Франссон планирует обжаловать это решение, сообщает Inside the Games.
Франссон также является чемпионкой мира 2012 года и чемпионкой Европы 2018 года.
Ранее Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил чемпионку мира в беге на 400 метров Сальву Эйд Насер из Бахрейна за нарушение антидопинговых правил. Причиной отстранения стало то, что спортсменка не уведомила допинг-офицеров о своём местонахождении, писал NEWS.ru.
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