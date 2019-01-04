Присутствие Знарка в тренерском штабе «молодёжки» объяснили

Защитник молодёжной сборной России по хоккею Александр Алексеев рассказал о роли для команды бывшего главного тренера взрослой национальной сборной Олега Знарка. Его цитирует Sport24.
По словам хоккеиста, Знарок играет роль мотиватора для игроков. Его опыт позволяет подобрать правильные слова и настроить хоккеистов на матч. Алексеев добавил, что у Знарка прекрасное чувство юмора и это также помогает создать доверительные отношения в сборной.
Знарок привёл взрослую сборную России к победе на Олимпийских играх в 2018 году. После этого его пост занял Илья Воробьёв. Сейчас Знарок является консультантом молодёжной команды, которая выступает на чемпионате мира в Канаде под руководством Валерия Брагина.
Накануне российская «молодёжка» вышла в полуфинал мирового первенства. Следующий матч команда Брагина проведёт со сборной США.
Как писал News.ru, канадский хоккеист отстранился от фанатов после вылета с МЧМ.