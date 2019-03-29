Пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам стартует за два дня до Нового года, 29 декабря. Казалось бы, в это время надо отдыхать и праздновать, но нет! Российским лыжникам будет не до сна и не до каникул. Старт в рамках пятого этапа — не рядовой. Турнир «Тур де Ски» — это как небольшой чемпионат мира, венцом которого становится уникальная гонка-восхождение. News. ru рассказывает о тех, кто будет пробовать покорять вершину.

Что такое «Тур де Ски»

В программе «Тур де Ски» семь гонок (поэтому называют ещё многодневка. — Ред.), где победителем становится тот, кто взберётся на гору Альпе де Чермис в Валь-ди-Фьемме (Италия). Участникам придётся продемонстрировать не только свои спринтерские качества, но и навыки дистанционщика. Этим-то «Тур де Ски» и интересен: лыжники должны быть практически одинаково готовы к коротким и длинным гонкам. Стили прохождения на дистанциях также меняются: спортсмены будут бегать как классическим стилем, так и свободным. Учитывается результат в каждой гонке, расслабляться просто нет времени.

К слову, о временных рамках. Турнир рассчитан на неделю, лыжники стартуют практически каждый день с минимальным отдыхом. В этом сезоне атлеты начнут выступления на «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, затем переедут в швейцарский Валь-Мюстаир, потом посоревнуются в немецком Оберсдорфе и вновь вернутся в Италию, в местечко Валь-ди-Фьемме.

Соревнования у мужчин

Мужские соревнования всегда привлекают внимание зрителей. И не только потому, что на лыжне бегут сильные и красивые. В мужских гонках гораздо больше интриги и соперничества, в отличие от женских. Конкуренции за лидерство больше, скорости — выше, динамики — хоть отбавляй.

Денис Спицов (справа) VEGARD WIVESTAD/imago sportfotodienst/Global Look Press

В состав сборной России вошли лидер общего зачёта Александр Большунов, который на этапах Кубка мира уже два раза оставлял за собой норвежцев, шведов, финнов и многих других. Вместе с партнёрами по команде — Денисом Спицовым, Евгением Беловым и Андреем Мельниченко — Большунов стал серебряным призёром на третьем этапе в Бейтостолене (Норвегия), проиграв лишь местным спортсменам. В копилке у Спицова, помимо общего серебра, есть также индивидуальная бронза из норвежского Лиллехаммера. У Мельниченко на счету третье место, а у Белова — личная победа на дистанции 15 км свободным стилем на четвёртом этапе в Давосе (Швейцария).

Также в составе национальной команды на «Тур де Ски» выступит Андрей Ларьков, который в нынешнем сезоне занимает 15-е место в общем зачёте Кубка мира. Вместе с ним выступят Максим Вылегжанин, Андрей Собакарев, Глеб Ретивых. Отдельно отметим ещё двух российских спортсменов: Сергея Устюгова и Александра Бессмертного. Первый восстановился после операции на руке и был включён в состав команды, второй — попал в команду через Континентальный кубок мира.

Среди соперников россиян не только норвежцы Эмиль Иверсен, Шюр Тёре, Мартин Йонсруд Сундбю, Дидрик Тёнсет, Йоханнес Клебо, Финн Хаген Крог, но и французы в лице Жана Марка Гайяра и Мориса Монифика, итальянцы Фредерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани, финны во главе с Иво Нисканеном, казахстанец Алексей Полторанин, швейцарец Дарио Колонья и остальные претенденты на подиум.

В прошлом году победителем многодневки стал Колонья. Лучшим среди россиян стал Большунов, который финишировал шестым. А в сезоне 2016/17 победителем мини-чемпионата мира становился Устюгов. Посмотрим, сможет ли он повторить собственный успех.

Соревнования среди женщин

Турнир у представительниц слабого пола вызывает не меньший интерес. В женских гонках конкуренция также обещает быть. Однако победительницами на протяжении нескольких лет становятся норвежские спортсменки. Имена Марит Бьёрген, Терезы Йохауг, Хайди Венг уже прочно вписаны в историю «Тур де Ски». Однако Йохауг, которая одержала семь побед на Кубке мира в текущем сезоне, пропустит этот этап. Но от этого состав норвежской команды не стал менее конкурентоспособным: Ингвилд Флюгстад Остберг, Астрид Якобсен, Хейди Венг, Майкен Касперсен Фалла и другие. Лидеры сборной Швеции — Шарлотт Калла, Эбба Андерссон и Ханна Фальк пропустят старты на «Тур де Ски».

Наталья Непряева Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

В состав женской сборной вошли Наталья Непряева, Юлия Белорукова. В общем зачёте Кубка мира спортсменки входят в топ-10, а Белорукова успела победить на первом же старте в сезоне, который проходил в Руке (Финляндия). Вместе с командой поедет и лучшая прошлогодняя участница «Тур де Ски» Анастасия Седова. В том году лыжница смогла пробиться в десятку, взобравшись на гору седьмой. На пятом этапе также выступят серебряные призёры второго этапа Кубка мира нынешнего года Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Елена Соболева. Восьмой участницей команды станет Анна Нечаевская.

Будут бороться за победу будут финка Криста Пярмякоски, американки Джессика Диггинс, Сэди Бьорнсен, Софи Колдуэл, лыжница из Австрии Тереза Штадлобер и многие другие.

Нас ожидают безумно интересные гонки как у мужчин, так и у женщин. И пока большая часть России будет поедать оливье и закусывать мандаринами, российские лыжники будут сражаться за честь страны.