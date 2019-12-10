https://static.news.ru/photo/c6895a60-1bfc-11ea-a74f-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что для решения задачи по восстановлению прав РФ на международной спортивной арене необходим комплексный подход.

Ситуация беспрецедентная, она требует от нас сделать всё, чтобы обеспечить законные права нашим спортсменам. Этот вызов требует комплексного подхода, — цитирует Позднякова ТАСС.

Он отметил, что перед ОКР стоит задача оказать всестороннюю поддержку «чистым» спортсменам и для этого есть всё необходимое. Также Поздняков подчеркнул, что подготовка к Олимпийским играм 2020 года в Токио продолжается в полном объёме.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.