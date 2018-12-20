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Появился претендент на пост главы РФС

Игорь Лебедев Сергей Булкин/News.ru

Игорь Лебедев

спорт [ версия для печати ]

Место Виталия Мутко, ушедшего с поста президента Российского футбольного союза (РФС), может занять сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского — депутат Госдумы Игорь Лебедев.

Его кандидатуру выдвинула сама фракция, которая намерена настаивать на том, чтобы именно Лебедев возглавил ведомство. В настоящее время парламентарий входит в состав исполнительного комитета организации.

Мутко покинул пост президента РФС 19 декабря. При этом он пошутил, что у российского спорта большой запас прочности, поэтому процесс его развала будет длиться долго. Выборы нового главы спортивной организации должны состояться 22 февраля, отмечает «URA.RU».

Сейчас обязанности президента РФС исполняет Сергей Прядкин. Ранее News.ru писал о том, что тот не станет претендовать на пост президента РФС. В то же время пообещал подумать о выдвижении своей кандидатуры Александр Алаев, руководивший организацией вместо Мутко в 2017 году.


#россия #РФС #лдпр
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