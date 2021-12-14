Повышение возрастного ценза назвали шансом для Косторной попасть на ОИ-2026

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная получит шанс попасть на Олимпиаду в 2026-м, если возрастной ценз в фигурном катании поднимут, заявила экс-фигуристка Катарина Гербольдт «Газете.Ru». Бывшая спортсменка выступила за повышение допустимого возраста в фигурном катании. Игры в Пекине Косторная, скорее всего, пропустит из-за травмы кисти — она уже снялась с чемпионата России.

Я не считаю правильным и адекватным тратить столько времени, сил, денег и здоровья ради одного-двух сезонов. Было бы справедливым по отношению к спортсменам, их родителям и тренерам повысить возрастной ценз — тогда спортивная карьера в разы увеличивается. Мы даём возможность продлить карьеру как минимум на четырёхлетие, — сообщила Гербольдт.

По словам экс-фигуристки, ранее спортсмены сами принимали решение, кататься один олимпийский цикл или два. А сейчас выходит, что у фигуристов нет права выбора, и порой они даже один олимпийский цикл не могут «прожить» в спорте.

13 декабря в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что Косторная пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге из-за травмы. Впоследствии в СМИ появилась информация, что спортсменка повредила кисть.

Косторная сообщила, что ей запрещено делиться какой-либо информацией относительно своего состояния.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила, что травма может негативно повлиять на карьеру Косторной. Экс-спортсменка заявила, что Алёна выбыла из борьбы за путёвку на Олимпийские игры в Пекине.