Поветкина прооперировали

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Александр Поветкин

Российский боксёр Александр Поветкин успешно перенёс операцию на локтях обеих рук. Хирургическое вмешательство потребовалось после поединка с британцем Энтони Джошуа, которому Поветкин проиграл нокаутом.

Он сможет начать тренировки уже в январе 2019 года, сообщил РИА Новости менеджер Поветкина Дмитрий Иванов.

«Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. Его бой планируется на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа Саша проведёт свой следующий поединок», — сказал Иванов.

Поветкин впервые в карьере проиграл бой досрочно. Всего в карьере он потерпел два поражения и одержал 34 победы.

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