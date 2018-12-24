Поветкина прооперировали

Российский боксёр Александр Поветкин успешно перенёс операцию на локтях обеих рук. Хирургическое вмешательство потребовалось после поединка с британцем Энтони Джошуа, которому Поветкин проиграл нокаутом.
Он сможет начать тренировки уже в январе 2019 года, сообщил РИА Новости менеджер Поветкина Дмитрий Иванов.
«Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. Его бой планируется на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа Саша проведёт свой следующий поединок», — сказал Иванов.
Поветкин впервые в карьере проиграл бой досрочно. Всего в карьере он потерпел два поражения и одержал 34 победы.
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