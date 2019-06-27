https://static.news.ru/photo/5f60c062-98cb-11e9-82e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Minsk 2019/flickr.com

Посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о причинах посещения церемонии закрытия Европейских игр в Минске президентом Владимиром Путиным.

Это особый знак уважения России к тому, что сделала Белоруссия на спортивных аренах II Европейских игр. Свидетельство того, какие особые, братские отношения связывают два славянских народа с учётом многовековых традиций, наших отношений, нацеленности в будущее, с учётом совместных планов, — приводят слова Мезенцева «Белорусские новости» .

Церемония пройдёт 30 июня на стадионе «Динамо».

В активе сборной России после победы Каменского 65 наград (29 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовых).

Российские байдарочницы Кира Степанова и Анастасия Панченко стали бронзовыми призёрами Европейских игр в Минске на дистанции 500 м, писал News.ru.