«Ещё посмотрим, кто кого убьёт»: уральский боксёр ответил на слова Цзю

Российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов заявил, что ему не понравились слова бывшего абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Константина Цзю, который предупредил, что его сын Тимофей «убьёт Курбанова, если бой состоится в России». По его словам, Цзю-старшему не следует сотрясать воздух громкими обещаниями, сообщает «Бокс ТВ».

Я уважаю регалии Константина Цзю, но не понимаю, почему он постоянно об этом высказывается. Мне неприятно, когда человек говорит, что «мы не будем боксировать в России, бой возможен, но не в России, но, если мы приедем, мы его убьём». Наверное, никто меня не будет убивать. Это точно. С точки зрения спортивного интереса, кто из нас лучше, мы будем решать в ринге. И мы ещё там посмотрим, кто кого убьёт, — сказал Курбанов.

Также представитель екатеринбургского бокса заявил, что готов полететь хоть на Марс, чтобы провести бой с Тимофеем Цзю, лишь бы тот «не встал на лыжи и не уехал».

На счету Тимофея Цзю, представляющего Австралию, 20 побед в профессиональном боксе. Магомед Курбанов на профессиональном ринге одержал 22 победы. Оба боксёра не проигрывали за свою карьеру.

Ранее Константин Цзю заявил, что готов начать переговоры о проведении поединка в России с участием его сына, действующего обладателя поясов WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.