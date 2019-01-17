Последний шанс Росомахи стать Золушкой

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Артур Акавов в поединке с Билли Джо Сондерсом

Боксёр Артур Акавов может реализовать мечту всей жизни

В ночь с пятницы на субботу под сводами знаменитой нью-йорскской арены «Мэдисон Свер Гарден» российский боксер Артур Акавов будет оспаривать пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Шансов на успех, честно говоря, немного, о чем не говорят, а кричат котировки букмекеров. В случае победы Акавова они готовы увеличить ставку в 10−15 раз. На Андраде же заработать можно сущие копейки. Логика их понятна. Находящийся в самом расцвете сил непобеждённый чемпион проводит добровольную защиту и сам выбрал себе соперника, с которым испытать проблем не должен. Однако Акавов, несмотря на отсутствие громких побед и большой известности, крепкий орешек, раскусить который американцу будет непросто.

Претендентский статус Артур получил во многом по воле случая. Его визави должен был осенью драться с уже экс-чемпионом Билли Джо Сондерсом, который провалил тестирование на допинг, был дисквалифицирован и лишился своего пояса, который и забрал Андраде, играючи победив вышедшего на замену Вальтера Каутондокву. Конечно, Андраде мечтает расправиться с Сондерсом, чтобы считаться полноценным чемпионом без всяких «но», однако пока тот «мотает срок», может провести добровольную защиту. По правилам претендовать на встречу способен любой оппонент из топ-15 официального рейтинга WBO, а Акавов там занимает вполне респектабельную восьмую позицию.

Обычно такие добровольные защиты представляют собой вызов соперника на убой. К примеру, минувшей осенью находящийся в статусе чемпиона в отпуске по версии WBA Денис Лебедев с помощью своего менеджера выписал себе безвестного турка Хизни Алтынкаю, который каким-то образом сумел попасть в рейтинг. Бой предсказуемо закончился нокаутом в третьем раунде. Андраде в отличие от россиянина не стал искать легких путей и отметил в предматчевых интервью силу Акавова, который задал Сондерсу хорошую трепку и выиграл совсем в близком бою. Россиянин — не тот боец, который согласится с ролью жертвенного быка на корриде, а может хорошенько потрепать тореадора.

Жизнь полная приключений

Уроженец Северного Кавказа Акавов как боксёр состоялся в Пскове, но больших перспектив в нём не видели ни в любителях, ни у профессионалов, поэтому дорогу себе он вынужден был пробивать один, вопреки обстоятельствам. С мечтой об участии в Олимпийских играх он быстро простился, столкнувшись с большой конкуренцией в российской сборной, и на международных соревнованиях с 2006 по 2009 год представлял Эстонию.

Когда же правила AIBA поменялись и без эстонского гражданства он не смог дальше выступать за эту страну, Акавов начал профессиональную карьеру. Пробиваться на ринге ему также приходилось самостоятельно без серьёзной промоутерской поддержки. После нескольких успешных боев на Акавова обратил внимание известный российский промоутер Владимир Хрюнов, но после первого же поражения от Олега Лисеева он отказался от услуг Акавова. Andrew Milligan/FA Bobo/PIXSELL/PA Images Артур Акавов

Свой шанс попасть за океан и вывести карьеру на новый уровень в 2015 году Артур получил, оказавшись под крылом известного промоутера Лу ДиБеллы, но, как не раз говорил сам боксёр, американец больше уделял внимание своим бойцам во главе с Деонтеем Уайлдером, а Акавов был для него чем-то вроде балласта. В 2016 году ему выпал шанс сразиться за чемпионский пояс с Сондерсом. Для этого пришлось ехать на Британские острова и выступать на территории чемпиона. Акавов сумел удивить именитого соперника, но в равном бою рассчитывать на благосклонность местных судей было бы верхом наивности. Они и не оставили Акавову шансов.

Есть шанс повторить голливудскую историю

Чтобы продолжить карьеру, ему снова пришлось преодолевать трудности в одиночку. Самому договариваться с промоутерами о боях в отсутствие менеджера, тренироваться в скромном зале в Пскове, параллельно подрабатывая детским тренером и экономистом по основной специальности, так как бокс уже не приносил достойного заработка. Но даже вопреки Артур продолжил побеждать, оправдывая своё редкое для боксёра прозвище «Росомаха». Кто-то найдёт здесь сходство с героем одиночкой Хью Джекмана из фильма «Люди Икс», кто-то со своенравным и неуступчивым зверем, который всегда держится сам по себе и не даст себя в обиду даже медведю.

Есть в голливудском кинематографе и ещё один герой, с которым у Акавова есть сходство. В фильме Cindirella Man (дословно «Золушка-мужчина»), известном в российском прокате под название «Нокдаун» герой Рассела Кроу — такой же боксёр средней руки, берущийся за любую работу, чтобы прокормить семью, получает шанс всей своей жизни, выйдя на замену в титульном поединке и к удивлению многих бьёт более высокого, мощного и молодого спортсмена, хотя ставки на него принимаются 1 к 10.

Джеймс Брэддок из фильма — вымышленный персонаж, но в боксёрском мире такие истории «золушек» периодически случаются. Были в их роли и россияне. Так в 1999 году наш тяжеловес Олег Маскаев шокировал мир, выбив за пределы ринга надежду американского бокса Хасима Рахмана, а в 2010 году ныне депутат Государственной Думы Дмитрий Пирог уничтожил другого американского фаворита Дэниэла Джейкобса. Акавову сейчас 33 года, и это последний шанс войти в историю и стать золушкой от бокса. В него мало кто верит и уж судьи точно не дадут победу по очкам, но Артур очень корявый и неудобный левша, особенно неудобный для такого же как он левши Андраде, а потому шанс сделать сказку былью у него все-таки есть.