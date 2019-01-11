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Полиция запросила ДНК Роналду

Wiese/face to face/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Полиция Лас-Вегаса направила запрос властям в Италии о предоставлении образцов ДНК португальского футболиста Криштиану Роналду. Это сделано в продолжение расследования по делу об изнасиловании Роналду модели Кэтрин Майорги.

По информации Newsweek, адвокаты футболиста подтвердили наличие запроса на ДНК их клиента.

«Роналду, как и ранее, заявляет, что произошедшее в 2009 году в Лас-Вегасе было по обоюдному согласию, так что неудивительно, что будут иметься образцы ДНК и что полиция направляет стандартный запрос в рамках расследования», — заявили они.

Американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду в 2018 году, обвиняя его в изнасиловании, которое произошло в 2009-м. По словам модели, она подписала соглашение о неразглашении дела с представителями спортсмена и получила денежную компенсацию.

Экс-девушка Роналду поможет доказать факт изнасилования, сообщал News.ru.


#футбол #КриштиануРоналду
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